Tennis, Berrettini vince ancora e vola in semifinale nel torneo sull'erba del Queen's

Ancora un passo avanti per Matteo Berrettini nel torneo Atp sull'erba del Queen's. L'azzurro, numero 10 del ranking mondiale, nei quarti di finale ha sconfitto in due set l'americano Tommy Paul. Nella prima partita si è imposto 6-4 in rimonta, dopo un inizio difficile a 1-4, mentre la seconda l'ha chiusa con un netto 6-2.

In semifinale, Berrettini affronterà l'olandese Botic van de Zandschulp (n.29 della classifica Atp). Non esattamente un ostacolo insormontabile per il tennista romano che può pensare di riuscire ad arrivare in finale e vincere il suo secondo torneo consecutivo sull'erba a 10 settimane dall'operazione al polso.

Si tratta della nona vittoria consecutiva nel suo percorso stagionale sull'erba, che va ad arricchire il proprio storico su questa superficie (18 successi negli ultimi 19 incontri affrontati, unica sconfitta in finale a Wimbledon contro Novak Djokovic nel 2022).