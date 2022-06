Matteo Berrettini in finale nel torneo di Stoccarda: "Sono pronto per domani"

Matteo Berrettini è tornato ed è in gran forma. Dopo essere stato fermo tre mesi per un'operazione al polso, ha centrato la finale del "Boss Open", torneo di tennis ATP 250, che si sta avviando alle battute conclusive sui campi in erba di Stoccarda, in Germania. Si tratta di uno dei due appuntamenti (l'altro è s'-Hertogenbosch) che hanno inaugurato la stagione del tennis sui prati.

Il tennista romano, testa di serie numero 2 e numero 10 del ranking mondiale, vincitore di questo torneo nel 2019, ha superato con un doppio 7-6 il tedesco Oscar Otte, n.61 del ranking, alla sua seconda semifinale stagionale.

Domani il match con il vincente dell'altra semifinale tra due ex grandi campioni, la “leggenda” Andy Murray - che ieri ha battuto il n.5 del mondo Stefanos Tsitsipas - e “cavallo pazzo” Nick Kyrgios.

Sull'erba di Stoccarda è sembrato a suo agio ed è un buon segnale in vista del torneo di Wimbledon (che quest'anno non darà punti Atp ma resta il piu' prestigioso del mondo) dove lo scorso anno giunse in finale, battuto da Novak Djokovic.