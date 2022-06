Wimbledon, prosegue il cammino di Sinner: qualificato al terzo turno

Quattro set per accedere al terzo turno. Jannik Sinner, sul campo numero 3 di Wimbledon, batte lo svedese Mikael Ymer 6-4 6-3 5-7 6-2. Ora l'azzurro, numero 10 del tabellone, incontrerà il vincente della sfida tra il britannico Andy Murray, n.52 al mondo, trionfatore nel 2013 ed ancora nel 2016, e lo statunitense John Isner, n.24 del ranking e 20 del seeding.

Intanto per il pubblico britannico arriva una delusione: la tennista di casa Emma Raducanu, vincitrice l'anno scorso degli US Open, è stata eliminata al secondo turno del singolare femminile, avendo perso con la francese Caroline Garcia per 6-36-3.

Avanti invece senza problemi, nel singolare maschile, il campione uscente Novak Djokovic, che ha battuto 6-1 6-4 6-2 l'australiano Thanasi Kokkinakis.