Tennis: Zverev operato con successo, tre legamenti lesionati

Alexander Zverev è stato operato con successo alla caviglia, il numero tre al mondo si era infortunato durante la semifinale del Roland Garros contro il campione, Rafael Nadal: "Per tornare alla competizione il più rapidamente possibile, per garantire che tutti i legamenti guariscano correttamente e per recuperare la piena stabilità della mia caviglia, l'intervento chirurgico è stata la scelta migliore", così il fuoriclasse tedesco in un post su Instagram.

Zverev ha confermato di essere stato operato in Germania dopo aver ricevuto la conferma che "tutti e tre i legamenti laterali della mia caviglia destra erano strappati".

Il 25enne non ha specificato i tempi per il ritorno in campo.