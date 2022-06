Terremoto in Afghanistan, sale il bilancio delle vittime. Media: almeno 1.500 morti e 2.000 feriti

Si aggrava ancora il bilancio delle vittime del devastante terremoto di magnitudo 6.1 che ha colpito l'Afghanistan. Secondo le ultime notizie della tv satellitare al-Jazeera i morti sarebbero almeno 1.500 e i feriti 2.000.

Il regime dei talebani, dallo scorso agosto di nuovo padroni del Paese, ha lanciato un appello per ricevere assistenza internazionale. "Il governo purtroppo è colpito da sanzioni internazionali" ha detto Abdul Qahar Balkhi, alto funzionario talebano "e non è finanziariamente in grado di assistere la popolazione come sarebbe necessario. Le agenzie internazionali stanno prestando aiuto, come anche i paesi confinanti della regione e altri paesi del mondo, cosa per cui ringraziamo" ha detto Balkhi, ma "bisogna aumentare di molto gli sforzi di assistenza perché questo è un sisma devastante quale non avveniva da decenni".