Test di gravidanza per diventare vigile urbano: "È discriminatorio"

“Illegittimo e discriminatorio”.

Così è stata definita la richiesta dell’esibizione di un test di gravidanza per poter partecipare ad una delle prove di selezione richieste per il concordo da vigile urbano in due comuni torinesi, Vigone e Torre Pellice

Per la prova atletica, 1000 metri da dover correre entro sei minuti e mezzo, alle aspiranti vigilesse è stato chiesto di presentare la prova del test negativo.

Il caso è stato riportato da La stampa. “Chiedere a una candidata per un posto di vigile urbano il test di gravidanza è discriminatorio", ha affermato Loredana Cristino, dirigente nazionale del sindacato Csa di polizia locale che adesso minaccia un esposto alla Procura.

A seguire quanto accaduto anche l’avvocato Vittorio Barosio, esperto di diritto amministrativo, che ha rincarato: “Il bando non assegna agli aspiranti vigili funzioni tali da richiedere come requisito di ammissione al concorso una prova di efficienza fisica consistente nel poter correre 1.000 metri, e per di più in un tempo limitato. Mi pare quindi che la fissazione di questo requisito non sia legittima" ha spiegato al giornale torinese.