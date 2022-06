Lo insegue brandendo un machete in pieno giorno - Video

“Scene di ordinaria follia! Anche oggi in Aurora, in Corso Giulio Cesare a pochissimi metri dalla scuola Parini alle ore 16:15 queste sono le scene a cui i cittadini hanno assistito. È evidente che il tema sicurezza non viene affrontato dalle Istituzioni con le dovute attenzioni. I cittadini di Aurora meritano una risposta concreta”, questo il testo del post che ha pubblicato la consigliera Daniela Rodia sul suo profilo Facebook.

La scena è avvenuta in pieno giorno in una zona popolare di Torino. Fortunatamente non risultano persone ferite gravemente ma solo ferite superficiali per i due protagonisti del video. I passanti hanno dato l'allarme e l'evento si è concluso con l'arrivo della polizia.