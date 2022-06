Torino, volante della polizia travolge e uccide un ciclista: inutili i soccorsi

Un ciclista è morto questa sera a Torino intorno le 20.30 in uno scontro con una volante della polizia. L'incidente è avvenuto al Rondò Rivella, dove convergono corso San Maurizio e corso Regina Margherita, all'imbocco del sottopassaggio, in zona Porta Palazzo. Qui, una pattuglia della Polizia di Stato ha investito il ciclista, uccidendolo.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i soccorsi, ma sono stati vani.

A quanto si apprende, la vittima al momento non è stata identificata in quanto non aveva con sé documenti. Sono in corso gli accertamenti della polizia municipale, che sta lavorando per ricostruire la dinamica dell'incidente.

Sulla dinamica esatta dei fatti sono in corso gli accertamenti del caso, spiegano dalla Questura.