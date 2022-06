Tornano a scendere le borse europee dopo il rimbalzo di inizio settimana

Il dietro front di Wall Street chiude il breve rimbalzo delle borse europee di inizio settimana. I mercati attendono di conoscere da Jerome Powell se continuerà la linea dura della Federal Reserve, la banca centrale statunitense, per contrastare l’inflazione con il rischio però di mandare in recessione l’economia. Così dopo il +2% di ieri degli indici Usa, oggi i future scendono oltre il punto percentuale.

Milano cede ora l’1,93% in linea con Francoforte e Parigi, mentre Londra è in calo dell’1,42%. Sul listino di Piazza Affari tonfo per Saipem (-9,71%), che ha annunciato un aumento di capitale da 2 miliardi di euro.

Buone notizie dalle materie prime responsabili in buona parte dell’aumento dei prezzi. Il gas naturale sembra fermarsi dopo la fiammata iniziata la scorsa settimana. Il petrolio invece torna sotto i 110 dollari al barile scendendo ai valori di maggio, con un calo rispetto ai ieri del 5%.