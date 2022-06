Tra consumi energetici e algoritmi infedeli, i costi invisibili del digitale

Come bilanciare le luci del digitale con le sue ombre? Come tenere insieme l'efficienza e i vantaggi delle nuove tecnologie con il bisogno di ridurre i consumi energetici dei server, di combattere i monopoli economici o di garantire l'etica degli algoritmi?

In occasione della Giornata mondiale dell'Ambiente, sono le domande al centro di questa puntata di Eta Beta, condotta da Massimo Cerofolini. Ospiti: Stefano Epifani, docente di Innovazione all'Università La Sapienza di Roma e presidente della Fondazione per la sostenibilità digitale; Nicoletta Prandi, giornalista radiofonica e televisiva, che ha scritto Immuni alla verità. Quello che (non) dobbiamo sapere sul potere digitale.