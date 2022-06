Tragedia a Torre Annunziata, annega una bambina di cinque anni

Momenti di angoscia sfociati in tragedia sul litorale di Torre Annunziata (Napoli), dove nel pomeriggio una donna ha denunciato la scomparsa della figlia, una bambina di 5 anni.

La piccola Vittoria si trovava con la madre e la sorellina più piccola nel lido Risorgimento sul lungomare Marconi di Torre Annunziata. Attorno alle 14 la mamma della piccola si è accorta della sua assenza e ha dato l'allarme. Sul posto sono iniziate le ricerche, condotte dai carabinieri, con il supporto in mare di alcuni mezzi della Capitaneria di Porto e pescatori privati. Solo dopo un paio di ore dalla prima segnalazione, un battello della Guardia Costiera ha individuato il corpo della bambina in acqua accanto alle boe rosse a un centinaio di metri dalla riva.

La piccola, ancora viva ma in condizioni critiche, è stata trasferita d'urgenza all'ospedale di Castellammare di Stabia, dove purtroppo tutti i tentativi di salvarle la vita sono risultati vani. Sull'episodio la procura di Torre Annunziata ha aperto un fascicolo affidando le indagini ai carabinieri e è stata disposta l'autopsia per accertare le cause della morte.