Tragedia in Trentino, un "base jumper" è morto dopo un lancio dal Monte Brento

Un "base jumper" americano è morto questa mattina dopo essersi lanciato con la tuta alare dal monte Brento nel Trentino occidentale. L'uomo si era lanciato dall'Happy Birthday, uno dei punti prediletti da quanti praticano questa disciplina, ma nella fase di volo il paracadute non si è aperto. La zona è nota agli amanti di sport estremi. A quanto emerso dai primi rilievi, il jumper era solo, ma aveva conosciuto altri appassionati della disciplina prima di lanciarsi. La salma è stata recuperata dai soccorritori con l'elicottero. Rimarrà a disposizione della magistratura per gli accertamenti. Quella odierna è la prima tragedia del 2022 in quello che è considerato il 'regno' dei base jumper.