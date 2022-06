Tragico incidente sull'Autostrada A1 tra Umbria e Toscana: almeno due morti e sette feriti

Ci sono almeno due morti nell'incidente avvenuto sulla carreggiata nord dell'Autosole tra Fabro e Chiusi che ha coinvolto tre mezzi pesanti e tre auto. È quanto apprende l'ANSA dal personale sul posto. L'incidente sarebbe avvenuto intorno alle 14 e ci sarebbero inoltre almeno sette feriti . Le cause dell'incidente sono al vaglio della polizia stradale. Quattro feriti sono stati estratti dai veicoli e stabilizzati . Sul posto sono intervenuti soccorsi sanitari, la polizia stradale e il personale della Direzione di Tronco di Firenze.

Sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Orvieto insieme alle squadre dei comandi di Siena e Perugia. Attualmente, all'interno del tratto interessato, il traffico è bloccato e vengono segnalati vari chilometri di coda in direzione Firenze. Per gli utenti diretti verso il capoluogo toscano – riferisce Autostrade - dopo l'uscita obbligatoria a Fabro, viene consigliato di rientrare in autostrada a Chiusi dopo aver percorso la viabilità ordinaria.