Trasporto aereo: oggi stop di piloti e assistenti di volo delle compagnie low cost

Giornata difficile oggi per chi vola con le compagnie low cost. I piloti e gli assistenti di volo di Easyjet e Volotea, ma anche di Ryanair, Malta Air e la società CrewLink che gravita sempre nell'orbita del vettore irlandese, incrociano le braccia per 24 ore, con il solo rispetto delle fasce di garanzia mattutina (7-10) e serale (18-21).

Una nuova protesta, dopo quella dell'8 giugno, che "si è resa necessaria" a fronte del "perdurare delle inaccettabili condizioni in cui piloti e assistenti di volo sono costretti a lavorare", denunciano Filt Cgil e UilTrasporti. "Retribuzioni inferiori ai minimi previsti dal contratto nazionale, condizioni operative insostenibili, mancato adeguamento dei trattamenti salariali ai contratti di riferimento e pratiche anti-sindacali come dichiarano i lavoratori"

"Dopo la prima azione di sciopero svoltasi l'8 giugno scorso, che ha coinvolto numerosissimi operatori - si legge in una nota della Uiltrasporti - si è resa necessaria una nuova azione di protesta visto il perdurare delle inaccettabili condizioni in cui piloti e assistenti di volo sono costretti a lavorare"

Per Ryanair, Malta Air e Crewlink lo stop è coordinato a livello europeo. La protesta è in corso in questi giorni anche in Spagna (24, 25, 26, 30 giugno, 1 e 2 luglio), Portogallo (24,25 e 26 giugno), Francia (25 e 26 giugno) e Belgio (24, 25 e 26giugno).

Quindi volare nel weekend potrebbe risultare complesso. Sul sito di ENAC è disponibile un elenco di voli garantiti.

Non è certamente un periodo felice per i trasporti aerei in Europa. Nella maggior parte degli aeroporti si segnalano code per i check-in e molteplici ritardi e cancellazioni di voli. Una situazione complessa che si contrappone alla veloce ripresa, post pandemica, dei voli anche in concomitanza delle vacanze. Questo ha mandato in crisi diversi aeroporti e compagnie aree che non sono state in grado di gestire le richieste da parte dei clienti.

Il problema è che aumentare l'organico in tempi rapidi è molto difficile soprattutto dopo i due anni di quasi stop, con molte compagnie che avevano attuato drastici tagli, e poi c’è il classico rimpallo delle responsabilità tra compagnie aeree e aeroporti. La realtà è che, con molta probabilità, si è sottovalutata la velocità della ripresa. Le immediate conseguenze di queste criticità si sono riversate sui viaggiatori che sono costretti a subire pesanti disagi. Per evitare "ingorghi", diverse compagnie aeree hanno già deciso di tagliare una parte dei voli previsti, complicando ulteriormente le possibilità di viaggio delle persone.