Travolti da tir pirata, morti due uomini nel Milanese

Due uomini di 51 e 55 anni sono morti in un incidente stradale accaduto lungo la Teem, la Tangenziale esterna milanese, nel tratto tra Liscate e Pozzuolo Martesana, nel Milanese. Oltre al personale del 118 sono intervenuti gli agenti della Polizia stradale a cui sono state affidate le indagini.

L'incidente è accaduto intorno alle 18 in direzione Nord. I due uomini morti lungo la Tangenziale esterna di Miano sono stati travolti e uccisi da un Tir che non si è fermato per i soccorsi.

E' stato un automobilista a chiamare il 118 e raccontare la scena. Le due vittime era scese dal loro furgone per sistemare il carico che stavano perdendo e sono state travolte. Probabilmente erano uscite dalla corsia di emergenza per compiere l'operazione.