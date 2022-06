Tre astronauti cinesi in partenza per completare la Stazione spaziale Tiangong

Un altro passo verso il completamento della Stazione spaziale cinese: il lancio della navicella con equipaggio Shenzhou-14 avverrà domenica dallo Jiuquan Satellite Launch Center e porterà a bordo tre astronauti per una missione che durerà sei mesi.

La missione Shenzhou-14 segna la fase finale della costruzione della Stazione spaziale Tiangong, che avrà una struttura di base a tre moduli composta dal modulo centrale Tianhe e dai moduli laboratorio Wentian e Mengtian, che trasformeranno la stazione spaziale in un laboratorio di ricerca nazionale. Il primo modulo laboratorio, Wentian, sarà lanciato a luglio e il secondo modulo, Mengtian, a ottobre.

Gli esperimenti su Wentian, informa la China Manned Space Agency (Cmsa), l'agenzia spaziale di Pechino, serviranno a osservazioni sulla vita e l'ecologia, la biotecnologia e la ricerca scientifica a gravità variabile.

L'equipaggio della Shenzhou-14 lavorerà con il team della base a terra per completare la manovra di rendez-vous, l'attracco e la trasposizione dei due moduli laboratorio con il modulo centrale. Gli astronauti entreranno per la prima volta nei due moduli per rendere l'ambiente adatto alla loro permanenza, effettueranno i test di funzionamento della stazione spaziale nel suo insieme, dei bracci meccanici grandi e piccoli e altri compiti.

Nel modulo laboratorio Mengtian, una cabina cargo e una piattaforma extraveicolare dispiegabile saranno utilizzati per futuri progetti di ricerca. Le attrezzature scientifiche da installare all'esterno saranno prima inviate alla stazione spaziale con una navicella cargo, poi trasferite nella cosiddetta cabina 'airlock' o camera di equilibrio, quindi agganciate e trasferite sulla piattaforma extraveicolare da bracci meccanici.