Tre volte Sofia Raffaeli! Impresa storica agli Europei di ginnastica artistica di Tel Aviv

Soffia Raffaeli, 18enne di Chiaravalle, provincia di Ancona, è riuscita in un impresa storica che all'Italia non era riuscita nelle 37 passate edizioni del Campionato Europeo di ginnastica artistica: raggiungere il podio in una disciplina individuale. E c'è riuscita alla grande, vincendo tre medaglie in tre specialità diverse: un'oro nelle clavette, un'oro nel cerchio e un argento nella palla.