Treno deragliato a Roma: ancora sospeso parte del traffico ferroviario dell'Alta velocità

Il traffico permane sospeso sulla linea AV Roma - Napoli e sulla linea Roma - Pescara. È quanto si legge sul sito di Trenitalia, in merito al deragliamento di ieri del treno Av. Per i prossimi giorni, i treni Alta Velocità sono instradati sui percorsi alternativi sulle linee convenzionali Roma Napoli, via Cassino e via Formia. Maggiori tempi di percorrenza rispettivamente di 90 e di 60 minuti. I treni Alta Velocità instradati sul percorso alternativo via Formia non fermano a Napoli Afragola. Attivo il servizio navetta tra Napoli Afragola e Napoli Centrale. Alcuni treni Alta Velocità instradati sul percorso alternativo via Formia effettuano la fermata di Roma Tiburtina anziché Roma Termini. Alcuni treni InterCity effettuano la fermata di Campoleone.