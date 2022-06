Trovato morto in circostanze misteriose uno scienziato iraniano, sviluppava missili e droni

Ayoob Entezari, uno scienziato iraniano che lavorava allo sviluppo di missili e droni in un centro di ricerca a Yazd e che in passato aveva collaborato anche con il Politecnico di Torino, è stato trovato morto martedì in circostanze misteriose. Lo riporta il Times of Israel.

Secondo alcune fonti Entezari sarebbe deceduto per un'intossicazione alimentare. La notizia è arrivata all'indomani dell'annuncio da parte dell'Iran della morte di un colonnello della Forza Quds, la sezione del corpo militare dei Guardiani della rivoluzione (pasdaran) responsabile delle operazioni militari iraniane all'estero: il secondo in due settimane. Si tratta, come ha riportato dall'agenzia ufficiale Irna, del colonnello Ali Esmailzadeh, morto in seguito a "un incidente" nella sua residenza alcuni giorni fa a Karaj, 35 chilometri a Nord-Ovest di Teheran.

La testata Iran International, legata all'opposizione iraniana all'estero, sostiene che Esmailzadeh sia stato ucciso perché sospettato di aver fornito informazioni a nemici dell'Iran, utilizzate per l'omicidio di un altro ufficiale militare, il colonnello Hassan Sayyad Khodaei, operato lo scorso 22 maggio da due uomini armati su una moto davanti alla sua residenza di Teheran.

Khodaei era ritenuto coinvolto in rapimenti e uccisioni fuori dall'Iran, che avevano come obiettivo anche cittadini israeliani. Per l'omicidio, l'Iran ha puntato il dito contro lsraele.



Sia Entezari sia Esmailzadeh, secondo Times of Israel, sarebbero stati membri della cosiddetta Unità 840 dei pasdaran, divisione della Forza Quds che effettuerebbe omicidi fuori dai confini dell'Iran