Trudeau sigla accordo con il capo dei Siksika come risarcimento per la sottrazione della loro terra

Il primo ministro canadese Justin Trudeau ha siglato un accordo con il capo degli indigeni Siksika, Ouray Crowfoot, che prevede che il governo canadese paghi 1,3 miliardi di dollari canadesi (circa 1,034 miliardi di dollari Usa) come risarcimento per la sottrazione della loro terra avvenuta più di un secolo fa.

L'accordo di compensazione permetterà ai Siksika di acquisire fino a 465 chilometri quadrati di territorio, la stessa quantità che venne sottratta nel 1910. Trudeau ha definito storico l'accordo con la Siksika e ha detto che "corregge un errore commesso in passato dal governo del Canada". In termini simili, Crowfoot ha dichiarato: "Il Canada non sta dando 1,3 miliardi di dollari alla Siksika. Il Canada sta correggendo un errore commesso oltre un secolo fa, quando si approprio' illegalmente di 465 chilometri quadrati di

terra".