Truffa di topazi per un milione di euro

Una truffa da un milione di euro ai danni di un commerciante americano di 47 anni si sarebbe svolta a Milano la scorsa notte. L'uomo ha raccontato che il contatto per la compravendita di pietre preziose sarebbe avvenuto via Instagram. I tre si sarebbero poi dati appuntamento in un albergo della zona Stephenson, a Milano.

Secondo il racconto del commerciante le cose sarebbero andate così: durante l'appuntamento sul tavolo della hall ci sarebbero stati due topazi, del valore di un milione di euro, spariti quando il commerciante si è allontanato per prendere una terza pietra da mostrare ai potenziali acquirenti. A questo punto i malfattori sarebbero fuggiti con le pietre preziose.

La polizia, intervenuta dopo l'allarme dello statunitense, indaga per identificare e rintracciare gli autori del furto.