Tunisia: migliaia in piazza contro il Presidente Kais Saied e la sua "nuova costituzione"

Centinaia di persone hanno manifestato a Tunisi contro il progetto di una nuova Costituzione che deve essere sottoposto a referendum a luglio e la destituzione di 57 giudici da parte del presidente Kais Saied. "Il popolo vuole l'indipendenza della giustizia" e "Costituzione, libertà e dignità", sono stati gli slogan scanditi dai manifestanti scesi in piazza dopo l'appello del "Fronte di salvezza nazionale", una coalizione d'opposizione. Due settimane fa il presidente ha organizzato un "dialogo nazionale" per redigere una nuova costituzione, in vista delle elezioni legislative previste per dicembre. Il dialogo è stato boicottato dall'opposizione, compresa la potente organizzazione sindacale UGTT, che ritiene che siano esclusi gli attori chiave della società civile e i partiti politici.

Secondo la Reuters il leader dell’Ugtt Tabboubi ha dichiarato di essere stato “preso di mira” dalle autorità dopo essersi rifiutato di partecipare ai colloqui sulla nuova Costituzione. Fonti vicine all'organizzazione hanno confermato i timori che il presidente avrebbe usato la magistratura per prendere di mira il sindacato. E l'11 giugno la polizia tunisina ha arrestato il giornalista Salah Attia per aver dichiarato ad Al Jazeera che Kais Saied aveva chiesto all’esercito di chiudere il quartier generale del sindacato e di mettere i suoi leader agli arresti domiciliari.

In piazza, ieri, anche migliaia di sostenitori del Partito Destouriano Libero (Pdl), guidato dalla "pasionaria" Abir Moussi per esprimere la loro contrarietà allo svolgimento del referendum sulla costituzione del prossimo 25 luglio. Moussi ha denunciato in un discorso alla folla gli "abusi" della Commissione elettorale (Isie) così come voluta da Saied, lamentando l'esclusione del suo partito dal Dialogo nazionale e dalla preparazione della bozza costituzionale