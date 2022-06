Tutti in fila prima dell'alba: Luna e pianeti danno spettacolo

E' stato uno show per nottambuli, ma chi ha deciso di perdere qualche ora di sonno è stato ripagato da uno spettacolo che non si vede di frequente: tutti i pianeti visibili a occhio nudo (Mercurio, Venere, Marte, Giove e Saturno) e la Luna si sono presentati allineati nel cielo poco prima dell'alba del 24 giugno. Chi disponeva di un telescopio ha potuto ammirare anche Urano e Nettuno. E' il caso di Antonio Canaveras, Chiara Tronci, Giovanni Esposito, Giuseppe Conzo e Luciana Guariglia del Gruppo Astrofili Palidoro, che hanno scattato questa foto nei pressi della Villa Romana di Pompeo a Marina di San Nicola, sul litorale laziale. Per realizzare l'immagine sono stati necessari gli scatti simultanei di quattro macchine fotografiche.