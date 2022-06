Tutti pazzi per la Regina: accampati con le tende davanti a Buckingham Palace per il Giubileo

Conto alla rovescia per il lungo weekend che segna il culmine dei festeggiamenti per il Giubileo di Platino della Regina. Fan della monarchia sono già accalcati lungo le strade. Qualcuno ha montato tende da campeggio.

Per rendere omaggio ai settant’anni di regno di Elisabetta II, il Regno Unito si fermerà per quattro giorni di festa nazionale e per celebrare la più longeva e amata regina nella storia del Regno Unito è stato pianificato un programma ricco di eventi: monumenti illuminati, parate, mostre, concerti, feste di quartiere e processioni carnevalesche.