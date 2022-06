Un uomo è stato ucciso a colpi di pistola per strada a Napoli

Dieci bossoli trovati a terra dove è stato rinvenuto il cadavere.

Un uomo di 66 anni è stato giustiziato così questa mattina, per strada, nel quartiere Soccavo di Napoli.

Si tratta di Michele della Corte, già noto alle forze dell’ordine. L’anziano è stato freddato a colpi di pistola intorno alle sette del mattino in via Paolo Grimaldi, periferia occidentale di Napoli ed è morto sul colpo.

Sul posto si è radunata una folla di curiosi e parenti, alcuni dei quali hanno dato in escandescenza perché gli è stato impedito di avvicinarsi al loro congiunto.

Da tempo Soccavo è teatro di una faida tra i clan dell'area occidentale che va avanti a colpi di omicidi e ferimenti. L'ultimo episodio risale all'incirca a un mese fa, con l'assassinio di un pregiudicato, Emanuele De Angelis, ucciso in via Contieri, a distanza di poche centinaia di metri dal luogo in cui si è consumato quello di oggi.

Le indagini delle forze dell'ordine mirano a verificare se ci sia un collegamento tra i due episodi di sangue ma non escludono a priori alcuna pista.