Ucraina, Obama: la guerra è lontana dal finire. Autocrati si beffano delle leggi internazionali

"Ucraini uniti in difesa della loro identità democratica"

Gli ucraini - così il 44imo presidente degli Stati Uniti in Danimarca - "Sono uniti non solo in difesa della loro sovranità, ma anche della loro identità democratica: ed il nostro sostegno deve restare forte fino a una risoluzione del conflitto", osserva Obama sottolineando come il coraggio degli ucraini "è il motivo per cui Vladimir Putin sta fallendo nel raggiungere i suoi obiettivi in Ucraina ed al di là".

L'ex presidente americano porta a Copenaghen la sua crociata per la democrazia e lo fa guardando alle nuove generazioni, per le quali "i modelli e le istituzioni vanno riviste in modo che rispondano alle loro esigenze e funzionino meglio mantenendosi al passo con i tempi".

Barack Obama si è anche congratulato con i paesi vicini all'Ucraina per aver aperto le loro porte ai rifugiati provenienti dal paese e con l'Occidente per aver penalizzato e isolato il Cremlino.

Secondo Obama "La democrazia per prosperare ha bisogno di sviluppare modelli più inclusivi e sostenibili di capitalismo" e di "rilanciare le nostre istituzioni politiche in modo che la gente creda che partecipare al bene pubblico valga lo sforzo", spiega il primo presidente di colore nella storia degli Stati Uniti.

"Disintossicare la politica dalla disinformazione"

Si rivolge alle nuove generazioni, e punta il dito sul flusso di notizie - la disinformazione - che viaggia online, per il quale - dice Obama - occorre "assumere iniziative per disintossicare il discorso politico dalla disinformazione e dalle teorie della cospirazione, e l'odio che circola online": e qui nota come il caso di Vladimir Putin e della sua illegalità in casa ed in Ucraina, "non sia un caso isolato: in ogni continente assistiamo a cadute democratiche, vediamo autocrati che rafforzano l'oppressione, che prendono di mira minoranze, che spesso si beffano delle leggi internazionali", spiega l'Obama, convinto che bisogna resistere agli "appelli populisti che affondano le radici nella paura, nell'intolleranza e nel risentimento e che hanno portato l'ascesa di leader che hanno sistematicamente cercato di mettere in pericolo le istituzioni democratiche e radicarsi al potere".

Il riferimento a Trump

Obama porta quindi l'esempio che più gli è vicino - quello degli Stati Uniti - dove "queste forze hanno causato l'assalto al Congresso e stanno ancora alimentando teorie della cospirazione e della disinformazione". Il riferimento indiretto è a quel Donald Trump che lo ha sostituito, e che potrebbe ricandidarsi alla Casa Bianca nel 2024. Un'ipotesi che Obama non sembra voler neanche immaginare.