Ucraina in difficoltà nel Donbas, Washington intensifica gli aiuti

Gli Stati Uniti hanno annunciato l'invio di "sistemi missilistici più avanzati" all'Ucraina, che sta per cedere la città orientale di Severodonetsk. Mentre l'Unione Europea ha appena varato un sesto pacchetto di sanzioni contro Mosca, tra cui l'embargo sul petrolio russo, ma non sul gas, Washington sta aumentando ill sostegno militare a Kiev.

Il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha scritto sul New York Times che il suo Paese "fornirà agli ucraini sistemi missilistici e munizioni più avanzate che consentiranno loro di colpire con maggiore precisione gli obiettivi chiave sul campo di battaglia in Ucraina". Biden ha anche scritto che gli Stati Uniti non invieranno all'Ucraina "sistemi missilistici che possano colpire la Russia".

Secondo un alto funzionario della Casa Bianca, si tratta di Himars (High Mobility Artillery Rocket System), ossia lanciarazzi multipli montati su veicoli blindati leggeri, con una gittata di circa 80 chilometri. L'equipaggiamento fa parte di un nuovo e più ampio pacchetto di assistenza militare statunitense all'Ucraina per un valore totale di 700 milioni di dollari, i cui dettagli saranno annunciati domani.

Secondo gli esperti, l'Himars potrebbe cambiare l'equilibrio del potere militare sul terreno, dato che l'esercito ucraino sembra ritirarsi nel Donbass di fronte alla potenza di fuoco di Mosca. Linda Thomas-Greenfield, ambasciatore degli Stati Uniti presso le Nazioni Unite, ha dichiarato che gli Stati Uniti sostengono un piano di pace avviato dall'Italia per porre fine alla guerra in Ucraina.

In questa regione dell'Ucraina orientale, le forze russe sono sul punto di conquistare Severodonetsk, una città strategica di cui "controllano la maggior parte", ha annunciato ieri il governatore della regione di Lugansk, Sergei Gaïdaï. Ha invitato gli abitanti di questa città "distrutta al 90%" a rimanere nei rifugi e a "preparare maschere facciali imbevute di una soluzione di soda" dopo che un "serbatoio di acido nitrico" di una fabbrica chimica è stato "colpito" da un attacco russo.

"Data la presenza di una produzione chimica a Severodonetsk, gli attacchi dell'esercito russo in questa città, con bombardamenti aerei indiscriminati, sono semplicemente folli", ha reagito il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un video messaggio ieri sera. "Ma al 97° giorno di una tale guerra, non è più sorprendente che per le forze armate russe, per i comandanti russi, per i soldati russi, qualsiasi follia sia assolutamente accettabile", ha aggiunto.

I combattimenti sono troppo pericolosi per consentire l'evacuazione dei civili, tanto che il governatore ha dichiarato che non c'è "alcuna possibilità di lasciare" la città. Secondo il Consiglio norvegese per i rifugiati, una ONG presente in Ucraina fino all'invasione russa, potrebbero essere rimasti fino a 12.000 civili in città.

Questa sera, per il popolo ucraino ci saranno 90 minuti di fuga dalla quotidianità della guerra quando l'Ucraina affronterà la Scozia a Glasgow per qualificarsi alla Coppa del Mondo 2022.