Ucraina, Merkel: "Nulla di cui chiedere scusa", l'invasione "Un attacco brutale"

E' la prima volta che rilascia una intervista dal suo ritiro: e non è un mea culpa ma un rivendicare la "ragion di stato" che l'ha inspirata , in ogni azione diplomatica dei suoi quattro mandati alla guida del paese più potente d'Europa. L'ex cancelliera tedesca, Angela Merkel, rivendica l'azione diplomatica negli anni dei suoi mandati, volta a evitare la guerra in Ucraina, sostenendo di "non aver nulla di cui scusarsi", ma anche chiedendosi con onestà se si fosse potuta prevenire "questa grande tragedia". Parole dure sull'invasione russa: "Un attacco brutale in violazione del diritto internazionale, per il quale non ci sono scuse". E poi, la donna che ha segnato 15 anni di politica europea e governato per quattro volte la Germania, nega di aver "accontentato" Vladimir Putin nel corso degli anni, nei suoi sforzi "per allentare le tensioni tra Russia e Ucraina".

Parla davanti ad un pubblico gremito al teatro Berliner Ensemble, intervistata da Alexander Osang, giornalista della rivista Der Spiegel. L'ex cancelliera si rammarica "perché non è stato possibile costruire un'architettura di sicurezza in Europa" rispetto alla Russia di Putin il quale, nella sua visita a Sochi del 2007, le aveva confessato - rivela la Merkel - di aver visto la caduta dell'Unione sovietica come "la più grande tragedia del XX secolo". Questa affermazione, ammette, le fa pensare che " non sia stato possibile porre davvero termine alla Guerra fredda ".

La politica del "Wandel durch Handel"

Ma la combattiva Merkel nega di aver placato Putin sull'Ucraina, perchè "gli interessi della Germania, significavano trovare un modus vivendi con la Russia".

Le sue politiche nei confronti di Putin negli anni del suo cancellierato, sono state spesso evocate e criticate sui media nei 100 giorni di guerra: imbeccata da Osang, se abbia qualcosa da rimproverarsi risponde "Guardando indietro, sono contenta di non potermi accusare di aver tentato troppo poco per impedire che un evento del genere accadesse".



Gran parte delle critiche sulla ex cancelliera di ferro, si è concentrata sulla sua politica del "Wandel durch Handel" ("cambiare attraverso il commercio", n.d.r), che si basava sull'idea che l'approfondimento dei legami economici tra la Russia e l'Occidente, avrebbe incoraggiato un cambiamento politico a Mosca ed il passaggio al liberalismo e al valori occidentali: un auspicio tragicamente contraddetto dalla storia recente. Sul punto, la Merkel afferma di "non aver mai creduto nell'illusione che Putin potesse essere cambiato attraverso il commercio, ma era sua opinione - così nell'intervista al Der Spiegel - "che se non ci potesse essere una stretta relazione politica tra Europa e Russia, almeno avrebbe avuto senso avere una relazione commerciale, perché non ci si poteva ignorare completamente".

Di qui, secondo la Merkel, la necessità di mantenere sempre aperti i canali di comunicazione con Putin: "La Russia è la seconda potenza nucleare più grande del mondo - così' l'ex cancelliera - non posso fingere che non esista."

Il ruolo nelle trattative sul Donbass

Molti degli attacchi alla Merkel degli ultimi giorni specie sulla stampa tedesca, si sono concentrati sulla sua azione diplomatica per porre fine al conflitto nel Donbas - la regione di confine orientale dell'Ucraina dove i separatisti sostenuti dalla Russia hanno organizzato una rivolta nel 2014, e su cui è focalizzata l'offensiva dell'ultima settimana - la Germania (con alla guida Angela Merkel) e la Francia hanno mediato assieme per gli accordi di Minsk che hanno congelato per quasi 8 anni il conflitto: ma i separatisti hanno mantenuto così il controllo del territorio che occupavano nel 2014, e le ostilità non si sono fermate. Kiev aveva firmato l'accordo di Minsk 2 nel 2015, dopo che le forze russe erano intervenute a sostegno dei separatisti, imponendo pesanti perdite nella città di Debaltseve. Su questo la Merkel ribatte che "l'accordo era arrivato perché 6.000 soldati ucrainim, rischiavano di essere accerchiati a Debaltseve". Una pace "traballante", che però - rivendica l'ex cancelliera - "ha anche concesso all'Ucraina sette anni, per svilupparsi e diventare quello che è ora".