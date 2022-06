Ucraina nell'Ue. Zelensky: "Sono certo che presto riceveremo una risposta"

"Sono certo che presto riceveremo una risposta, questa decisione può rafforzare non solo il nostro Stato, ma anche l'intera Unione". Lo ha detto ieri nel consueto videomessaggio serale su Telegram il presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky, in relazione alla candidatura di Kiev per entrare nell'Ue. Dopo la visita della Von der Leyen, Zelensky ha aggiunto che "ci saranno molti altri colloqui ugualmente importanti e, spero, fruttuosi con i leader europei la prossima settimana".

Intanto in Ucraina continuano intensi combattimenti e il conflitto prosegue ormai da 109 giorni. Avanza l'offensiva russa mentre il Donbass "resiste", ha proseguito Zelensky nel videomessaggio. "Le truppe ucraine stanno gradualmente liberando il territorio della regione di Kherson", prosegue il presidente ucraino. "Il villaggio di Tavriis'ke è stato aggiunto all'elenco degli insediamenti restituiti al nostro stato. C'è un certo successo anche nella regione di Zaporizhzhia. A Severodonetsk continuano feroci battaglie di strada". Secondo l'ultimo aggiornamento dello Stato maggiore delle forze armate ucraine, l'esercito russo conduce assalti a Severodonetsk ma "invano".

Ricordate come la Russia sperava di conquistare l'intero Donbass all'inizio di maggio? È già il 108° giorno di guerra, è già giugno. Il Donbass tiene duro".

Zelensky si rivolge direttamente alle forze di Mosca facendo un bilancio, tragico, dei combattimenti passati e in corso. “Le perdite subite dagli occupanti - spiega -, anche in quest'area, sono estremamente significative. In totale, l'esercito russo oggi ha circa 32.000 morti. Per cosa? Cosa ci avete guadagnato?”.