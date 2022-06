Storia di Valerie, la ragazza vestita di rosso tra le macerie di Kharkiv

“Poi arrivarono i russi - scrive Anna - La sua scuola è stata colpita e distrutta il 27 febbraio 2022”. Ma Valerie è tornata davanti a ciò che è rimasto di quelle mura e di quei sogni. "Grazie mia cara Valerie, per essere forte e coraggiosa. Molto orgogliosa di te, ti amo molto".

Una ragazza vestita di rosso posa davanti alle macerie di Kharkiv. Si chiama Valerie e ha 16 anni. In questi giorni avrebbe dovuto partecipare al ballo scolastico per la fine dell'anno. Della scuola perà resta ben poco e di quella notte tanto sognata resta solo l'abito. La storia è difficile da verificare, ma la foto sta facendo il giro dei social.

Da Facebook a Twitter intanto rimbalza la determinazione dei liceali di Kharkiv che alle loro danze di fine anno non hanno voluto rinunciare, trasformandole in un modo per denunciare la guerra, mostrarne la distruzione e rispondere con la speranza.

In un video diffuso su Twitter da MFA Ukraine, tra quello che resta di un edificio scolastico, dieci diplomati ballano un valzer, davanti ai genitori orgogliosi e commossi.

Il sindaco Ihor Terekhov, ha detto ieri che la Russia ''non lascia stare Kharkiv e continua a spaventare la sua gente''. Ieri una persona è stata uccisa e altre tre sono rimaste ferite in un attacco russo. Un ballo serve anche a questo: a scacciare la paura.