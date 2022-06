Ucraina, von der Leyen torna a Kiev: "Punto su adesione Ue"

"Bello essere di nuovo a Kiev. Con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky farò il punto sul lavoro congiunto per la ricostruzione e sul progresso fatto dall'Ucraina nel suo cammino europeo". Lo ha scritto su Twitter la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. Il post è in lingua inglese, ma si chiude con l'esclamazione in ucraino "L' Europa è con voi!". La politica tedesca ha pubblicato anche una fotografia che la ritrae all'aperto, con indosso un giubbotto antiproiettile, mentre sorridendo stringe la mano a una persona.

Von der Leyen è arrivata nella capitale ucraina in treno e senza preannunciare la sua missione per motivi di sicurezza. E' la seconda volta, dall'inizio della guerra, che la presidente visita Kiev e l'Ucraina.