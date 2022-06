Pordenone: recuperato l'escursionista disperso in montagna. E' stanco, ma sta bene

È stato recuperato con l'elicottero della Protezione civile nei pressi della diga del lago Ca' di Zul in provincia di Pordenone l'escursionista 54enne di Martignacco (Udine) disperso da ieri. È stato lui stesso a telefonare dicendo dove si trovava, fuori rotta rispetto all'itinerario previsto.

Molto stanco ma in buone condizioni di salute, ha raccontato di aver dormito venerdì notte in Val di Senons e di aver raggiunto forcella del Cuel, dirigendosi dunque verso est invece che verso nord. Il sentiero che ha seguito è infatti un percorso dismesso con i segnali evanescenti e poco visibili. Ha raccontato di aver continuato a seguire il tragitto seppure con dei dubbi e poi di aver compreso l'errore quando era troppo tardi per tornare indietro.