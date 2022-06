Ue, Timmermans: "Siccità in Italia e fenomeni devastanti in altri Paesi: è urgente agire sul clima"

il vicepresidente della Commissione europea Timmermans sottolinea che "le siccità estreme in Italia stanno portando a un'orribile carenza d'acqua" e che è quindi "questo il momento di agire sul clima". Il suo intervento in conferenza stampa è un grido d'allarme che però non riguarda solo l'Italia.



"Se questo non è il momento (per agire contro il cambiamento climatico), quando? Guardate i nostri terreni: il 70% è in cattive condizioni e già limita la produzione di cibo in alcune aree. Guardate gli impollinatori: uno su tre è in declino anche se l'80% delle nostre colture dipende da loro. Guardate le grandinate in Croazia, la siccità estrema davvero paralizzante che vediamo in Italia ora, che porta a un'orribile carenza d'acqua, tra l'altro, o la perdita di terra dopo la sempre più frequente gota fría della Spagna".

Il vicepresidente esecutivo della Commissione europea, presentando la proposta sul ripristino della natura e sull'uso dei pesticidi della Commissione europea, sottolinea: "Ciò che accadeva una volta ogni 50 o 100 anni ora sembra quasi un evento annuale. Usare la guerra in Ucraina per annacquare le proposte e spaventare gli europei facendogli credere che sostenibilità significhi meno cibo, è francamente abbastanza irresponsabile. Perché la crisi del clima e della biodiversità ci sta guardando in faccia. E ogni cittadino europeo lo vede quotidianamente, ovunque viva", ha rimarcato.

"La brutale guerra di Putin contro l'Ucraina ha un impatto molto profondo sull'Europa, compreso il green deal. La transizione verso l'energia pulita sta ottenendo un enorme impulso, ma sulla biodiversità, sulla strategia farm-to-fork, alcuni vedono la guerra come la scusa perfetta per rallentare", ha osservato il politico olandese, ribadendo che sono gli eventi climatici avversi sempre più frequenti a mettere in pericolo la sicurezza alimentare.

Il Parlamento europeo ha approvato intanto la riforma dell'Ets, il Fondo sociale per il clima e la posizione sul Cbam.