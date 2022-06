Uefa premia la Figc per il progetto “Insieme per Herat'

In occasione della Giornata Mondiale del Rifugiato che si è celebrata ieri, durante il sorteggio della nuova competizione ideata dalla Uefa 'Unity euro cup' che si svolgerà il 29 giugno a Nyon, la Uefa ha comunicato i vincitori del premio UEFA Football and Refugees Grant Scheme, il programma di finanziamenti UEFA per il calcio e i rifugiati a favore delle associazioni nazionali per sostenere l'inclusione e l'integrazione dei rifugiati attraverso il calcio.

Al premio erano arrivate 24 candidature da parte delle varie Associazioni europee. 11 i riconoscimenti assegnati (Armenia, Belgio, Croazia, Inghilterra, Finlandia, Islanda, Irlanda, Italia, Malta, Moldova e Romania), 8 le menzioni speciali.

La Figc si è aggiudicata il 'Uefa Football and Refugees Grant Scheme 2021/2022” per il progetto “Insieme per Herat' svolto dalla FIGC insieme al Comune di Firenze, AIC, AIAC, COSPE e Caritas a favore delle calciatrici rifugiate afgane e del tecnico del Bastan FC di Herat accolti a Coverciano.

“Inclusione e integrazione sono nel nostro Dna - dichiara il presidente della Figc Gabriele Gravina - e il prestigioso riconoscimento ricevuto dalla Uefa ci rende davvero orgogliosi. L’ottima organizzazione messa in campo, frutto della collaborazione con le istituzioni locali fiorentine e con alcune componenti federali, ha consentito l’accoglienza delle rifugiate afghane nel rispetto della loro sicurezza, della loro cultura e soprattutto della loro grande passione per il calcio. La sensibilità mostrata in questa occasione ha prodotto di sicuro una positiva esperienza che ha rafforzato l’impegno comune nel campo della solidarietà”.