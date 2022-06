Ultimatum di Elon Musk, e Twitter crolla a Wall Street

Elon Musk, tramite i suoi avvocati, ha scritto una lettera a Twitter avvertendo che potrebbe far saltare il suo accordo da 44 miliardi di dollari per l'acquisizione della popolare piattaforma di microblogging se il social network non fornirà i dati sugli account falsi e di spam e sugli account falsi, richiesti il mese scorso.

Secondo Musk, Twitter sta “attivamente resistendo e ostacolando i suoi diritti di informazione” e per questo è in "chiara violazione materiale" dei suoi obblighi: "Si sta rifiutando in modo trasparente di rispettare i suoi obblighi nell'ambito dell'accordo di fusione, il che sta facendo nascere il sospetto che la società stia trattenendo i dati richiesti a causa della preoccupazione di ciò che l'analisi di tali dati rivelerà", si legge nella lettera. A Wall Street il titolo di Twitter ha subito perso il 5%.