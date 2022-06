Candidato alle elezioni di governatore del Michigan arrestato per l'assalto al Campidoglio

Ryan Kelley, uno dei cinque candidati repubblicani per il ruolo governatore del Michigan e ardente sostenitore dell'ex presidente Donald Trump, è stato accusato di reati minori giovedì per il suo ruolo nell'assalto post-elettorale del 2021 al Campidoglio degli Stati Uniti. “Kelley, 40 anni, è stato arrestato nel Michigan occidentale e lo attende un'udienza in tribunale”, ha detto la portavoce dell'FBI Mara Schneider. Il suo arresto è avvenuto poche ore prima che la commissione della Camera che indaga sull'insurrezione tenesse un'audizione pubblica, in cui ha mostrato video, audio e una serie di prove inedite sui fatti accaduti il 6 gennaio 2021. Per adesso il comitato elettorale di Kelley non ha rilasciato dichiarazioni.

Kelley ha riconosciuto da tempo di essere stato presente al Campidoglio il 6 gennaio ma sostiene di non essere mai entrato all’interno dell’edificio. Infatti gli investigatori federali sono in possesso di video e foto in cui Kelley, con un berretto da baseball indossato al contrario, raduna la folla e la incita a salire le scale che conducono all'edificio.

L'FBI ha sostenuto che Kelley abbia anche usato il suo telefono per "filmare la folla che assaliva e spingeva gli agenti di polizia del Campidoglio degli Stati Uniti" ed era in mezzo alla gente che saliva le scale fino all'ingresso del Campidoglio dopo aver causato la ritirata della polizia.