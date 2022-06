Un minore denunciato o arrestato ogni 36 ore a Napoli. Libera Campania: “Numeri che intristiscono”

Un minore denunciato o arrestato ogni 36 ore. Per minori si parla di ragazzini che vanno dai 14 ai 18 anni. 365 le armi sequestrate negli ultimi 5 mesi. Pugnali, katane, mazze da baseball, bombe piene di chiodi, kalashnikov, balestre, pistole artigianali, pipe bombs, fucili da cecchino. L’elenco dei Carabinieri non finisce qui perché ci sono tirapugni di acciaio, coltelli da cucina, asce medievali, mitragliatori, bombe a mano e addirittura razzi, di quelli utilizzati nella guerra dei Balcani.

I Carabinieri spiegano che i giovanissimi si sentono più forti e capaci di affrontare ogni cosa solo sentendo sulla pelle il freddo di una lama o della canna di una pistola. Le portano nelle serate in giro per locali o addirittura a scuola, in aula. La scusa più diffusa è "mi serve per difendermi".

"Alla luce della recente recrudescenza delle aggressioni fatte con armi in città e provincia, il comando provinciale carabinieri di Napoli ha incrementato i servizi di contrasto all'uso e al porto abusivo di armi. I più giovani, purtroppo, non si rendono conto che portare un coltello non è solo un reato. E' pericoloso per gli altri e per sé stessi. Una lama può provocare gravi ferite o la morte di qualcuno. Puntando ai più giovani, stiamo attuando una campagna di sensibilizzazione e prevenzione. Anche nelle scuole. Invitiamo tutti, soprattutto i ragazzi, ad evitare il rischio dell'uso improprio di un coltello. Un coltello ferisce, un coltello uccide, un coltello provoca lesioni che possono essere permanenti. La vita non è un videogioco", afferma in una nota il comandante provinciale carabinieri di Napoli, generale di brigata Enrico Scandone.

“Con la caduta dei vertici dei clan, arrestati dalle forze dell’ordine il “potere” i “vertici” sono passati – aggiunge Mariano Di Palma, di Libera Campania - a ragazzi di 22 e 23 anni”. Il loro compito, è sempre lo stesso mantenere il controllo sulle piazze di spaccio, le estorsioni che muovono milioni di euro. Controllo che significa anche lo scontro tra bande rivali.