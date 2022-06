Una distilleria come scuola, lo spazio di un mercato da far rivivere

Quante volte attraversando le nostre città ci siamo chiesti se una fabbrica dismessa o la vecchia stazione ferroviaria potesse avere un’altra opportunità di vita invece che essere solo un ricordo del nostro passato.

Il vecchio impianto siderurgico dismesso, il vecchio mercato del pesce in una delle tante città di mare della nostra penisola o perché no le vecchie miniere.

Cosa fare di questo patrimonio: abbandonarlo al suo destino o fare del nostro passato il nostro futuro abitativo, culturale e sociale?

Domande a cui si cerca di rispondere nella tre giorni degli Stati Generali del Patrimonio Industriale organizzata da AIPAI (Associazione Italiana Patrimonio Archeologico Industriale).

Domande a cui in parte di potrà rispondere con i fondi del PNRR sia per quanto riguarda la rigenerazione urbana ( ben 3,4 miliardi di euro per 159 progetti) o in ambito culturale come ha anche dichiarato il Ministro Franceschini “il Ministero della cultura, in sinergia con le Amministrazioni Comunali coinvolte, ha individuato, nell’ambito del PNRR, alcuni beni e siti di notevole interesse culturale e rilevanza nazionale in stato di abbandono, come quelli del Porto Vecchio di Trieste, delle aree del Parco del delta del Po, e ancora dell’ex Manifattura Tabacchi a Palermo. Complessi architettonici che sono testimonianza identitaria della memoria culturale del Paese.”

Rainews.it ha chiesto a Edoardo Currà, Presidente di Aipai, il ruolo e l’importanza del patrimonio archeologico industriale