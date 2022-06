Una donna e una bambina aggredite con un coltello nei pressi di una scuola in Germania

Una donna e una bambina di 7 anni sarebbero state aggredite a colpi di coltello questa mattina nei pressi di una scuola a Esslingen am Neckar nel Baden-Württemberg in Germania. Lo riporta la Bild. Le due avrebbero riportato ferite gravi e sono state trasportate in ospedale. Al momento il movente dell'assalto è sconosciuto e l'autore del fatto sarebbe in fuga. La chiamata di emergenza spiegano le forze di polizia locali è arrivata dalla scuola ma nel Baden-Württemberg ci sono ancora le vacanze di Pentecoste. Nell'edificio pertanto era attivo solamente l'asilo nido. Non è quindi ancora chiaro se il fatto sia avvenuto all'interno delle mura scolastiche o se la donna e la bambina avessero solamente accompagnato qualcuno presso la scuola.