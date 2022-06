Unicef: non c'è solo l'Ucraina, agire sul Corno d'Africa

Il grido d'allarme dell'Unicef: "Se il mondo non allarga il suo sguardo dalla guerra in Ucraina e non agisce immediatamente, nel Corno d'Africa si verificherà un vertiginoso aumento di morti di bambini", così Rania Dagash, Vice Direttore Regionale dell'organizzazione umanitaria per l'Africa orientale e meridionale. A preoccupare l'Unicef la malnutrizione, e 4 stagioni senza pioggie, che "hanno distrutto i raccolti ed il bestiame prosciugando le fonti d'acqua". Ma è la crisi del grano ad esporre al rischio concreto di gravi conseguenze sui bambini del Corno d'Africa: "Solo la Somalia importava il 92% del grano da Russia e Ucraina ma le linee di approvvigionamento sono bloccate - aggiunge Rania Dagash - la guerra sta acuendo l'aumento vertiginoso dei prezzi globali di cibo e carburante: significa che molte persone in Etiopia, Kenya e Somalia non possono più permettersi i generi alimentari di base".



"Malnutrizione acuta grave per 1,7 milioni di bambini"

Sono circa 386.000 i bambini in Somalia ad avere un "bisogno disperato di cure salvavita per la malnutrizione acuta grave". Un dato che supera i numeri della carestia del 2011, quando erano in 340.000 ad aver bisogno di cure: "In Etiopia, Kenya e Somalia oltre 1,7 milioni di bambini adesso, hanno urgente bisogno di cure per la malnutrizione acuta" , ha aggiunto ancora Dagash.

Oxfam Bambini accanto a un serbatoio d'acqua