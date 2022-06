Von der Leyen: "Ricostruire Ucraina è dovere morale, nel segno della sostenibilità ambientale"

L'Unione europea ha il "dovere morale" di partecipare finanziariamente alla ricostruzione dell'Ucraina, e lo farà suggerendo criteri di sostenibilità ambientale" , lo ha detto la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, intervenuta questa mattina in Vaticano alla conferenza dedicata al tema "Reconstructing the Future for People and Planet" (ricostruire il futuro per i popoli e il pianeta) organizzata dalla Pontificia accademia delle Scienze insieme a Bauhaus Earth.

"Non ci sono parole per la distruzione prodotta da questa guerra atroce", ha detto Von der Leyen: "Cominceremo a ricostruire l'Ucraina e questo non è solo nell'interesse dell'Europa ma è nostro dovere morale di dare un forte contributo alla ricostruione. Tutti dovranno contribuire, le istituzioni finanziarie, ma noi abbiamo il dovere morale di ricostruire. Ne ho parlato con (il presidente ucraino, ndr) Zelensky, ci saranno iniziative per il finanziamento, un Piano Marshall per l'Ucraina, per il coordinamento, ma - ha proseguito la presidente dell'esecutivo Ue - ciò che è più importante, pensando alle case distrutte, alle macerie, è che ricostruiremo l'Ucraina, ma dovremo farlo in un modo migliore. Io sarà la responsabile per i soldi, e per le riforme legate agli investimenti, e la ricostruzione sarà di spettanza degli ucraini, loro decideranno come ricostruire, ma già ora chiedono consigli. Non bisogna ricadere in vecchie strutture. Se investimao milioni e milioni, che peraltro apriranno la strada per l'ingresso nell'Ue, dobbiamo farlo nel modo migliore, e questi sono i principi del New European Bauhaus", l'iniziativa presentata dalla stessa Von der Leyen tesa ad una politica urbanistica e architettonica sostenibile per l'ambiente. "Abbiamo bisogno dei vostri hint, abbiamo bisogno di voi", ha detto nel suo intervento.

Se all'inizio del Novecento il movimento della Bauhaus ha accompagnato l'industrializzazione in Germania, oggi è necessaria per tutta l'Europa una nuova Bauhaus che promuova la sostenibilità ambientale nel modo di progettare e costruire gli edifici e le città: è la sostanza del progetto New European Bauhaus presentato nella Casina Pio IV, nei giardini vaticani. Evento guidato dal cardinale Peter Turkson.

"Sappiamo tutti - prosegue la presidente - che la creazione ci è stata affidata, non ci appartiene, e che la nostra responsabilità è presevrarla, farla sviluppare, ma soprattutto passarla alle prossime generazioni". "Se guardiamo allo sviluppo delle città, sappiamo anche che abbiamo dimenticato troppo spesso questa responsabiltà, abbiamo costruito, inquinato, sprecato: quello di cui abbiamo bisogno ora è un modello completamente diverso per produrre, consumare, costruire, crescere e creare prosperità ma in modo diverso". ha detto Von der Leyen, citando nel suo discorso l'enciclica di papa Francesco Laudato sì.