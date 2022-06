Ursula von der Leyen: la Commissione Ue raccomanda status candidati a Ucraina e Moldova

"Abbiamo adottato questi pareri dopo aver valutato attentamente nel merito ciascuna delle tre domande, sulla base dei criteri di Copenaghen e Madrid" per l'adesione. Questi criteri, ha spiegato la presidente della Commissione, stabiliscono "condizioni politiche ed economiche, nonché la capacità di prosperare nel nostro mercato interno competitivo" da parte dei paesi candidati. "Questi sono stati i parametri di riferimento per i paesi candidati in passato. Devo sottolinearlo, nonostante la guerra in Ucraina, abbiamo applicato i rigorosi standard della Commissione nel valutare queste richieste di adesione", ha precisato von der Leyen. Riguardo all'Ucraina, "la Commissione raccomanda al Consiglio, in primo luogo, che le sia data la prospettiva europea. In secondo luogo, che all'Ucraina sia concesso lo status di candidato, fermo restando che il Paese attuerà una serie di ulteriori importanti riforme". Secondo la Commissione, ha spiegato von der Leyen, "l'Ucraina ha chiaramente dimostrato la propria aspirazione e il proprio impegno a essere all'altezza dei valori e degli standard europei. L'Ucraina, prima della guerra, aveva già avviato il cammino verso l'Unione europea. Per otto anni ha continuato ad avvicinarsi gradualmente all'Unione. Grazie all'Accordo di associazione del 2016, l'Ucraina ha già attuato circa il 70% delle norme, delle norme e degli standard dell'Ue", e "sta partecipando a molti importanti programmi dell'Ue, come Horizon Europe ed Erasmus". L'Ucraina, inoltre, ha proseguito la presidente della Commissione, "è una democrazia parlamentare robusta, ha un'amministrazione pubblica ben funzionante che ha tenuto in piedi il paese durante questa guerra. La riforma per la decentralizzazione è un successo, come dimostrano anche le buone prestazioni delle regioni e dei comuni durante la guerra. La riforma per la modernizzazione dell'amministrazione è in corso. La società civile dell'Ucraina è viva e attiva. Il sistema elettorale si è dimostrato libero e giusto, come ha rilevato Odiur", l'organismo dell'Ocse per il monitoraggio delle elezioni.

"Il suo sistema educativo - ha aggiunto von der Leyen - è ben sviluppato; le competenze e le infrastrutture digitali sono di alto livello. Per l'economia, naturalmente dobbiamo guardare alla situazione prima dell'inizio della guerra: l'Ucraina aveva un buon livello di deficit al 2% e un debito pubblico inferiore al 50%" del Pil. "L'Ucraina ha già compiuto passi importanti sulla strada per diventare una economia di mercato pienamente funzionante, in grado di integrarsi nel mercato unico dell'Ue. E stiamo collegando i nostri sistemi di trasporto e i sistemi energetici ancora di più. Dopo l'inizio della guerra, abbiamo collegato con successo la rete elettrica ucraina alla nostra, anche se è necessario lavorare a questo ulteriormente".

Molto è stato fatto ma molto lavoro resta ancora da fare per l'ingresso dell'Ucraina in Europa, ha aggiunto von der Leyen. "Ad esempio sulla stato di diritto, la giustizia, la lotta alla corruzione e la rimozione del potere degli oligarchi sull'economia", ha sottolineato.

"Zelensky ci ha detto che, anche senza il percorso europeo, le riforme" chieste da Bruxelles "sono ritenute comunque necessarie. Sull'Ucraina abbiamo un messaggio chiaro: si merita una prospettiva europea e deve ottenere lo status di candidato tenendo presente che c'è ancora da lavorare. Il popolo ucraino ha mostrato si essere pronto a morire per il sogno europeo", ha sottolineato von der Leyen, indossando un completo evocativo, con giacca gialla e camicia blu.

"Raccomandiamo al Consiglio europeo di concedere una prospettiva europea alla Georgia ma di valutare se il Paese rispetta una serie di condizioni prima di concedergli lo status di candidato", ha annunciato inoltre la presidente della Commissione Ursula von der Leyen al termine del collegio dei commissari.

"Oggi è una giornata davvero storica: l'Ucraina ha sentito contemporaneamente il sostegno di quattro potenti Stati europei. E in particolare il sostegno al nostro movimento verso l'Unione Europea". Lo scrive sui social il presidente ucraino Volodymyr Zelensky dopo la raccomandazione della Commissione al consiglio Ue di dare all'Ucraina lo status di candidato all'ingresso nell'Unione europea.