Usa, 20 anni in prigione da innocente: comune lo risarcisce con 11 milioni di dollari

La città di Idaho Falls, nell'Idaho, ha accettato di pagare 11,7 milioni di dollari ad un uomo, che ha trascorso 20 anni in prigione da innocente . Christopher Tapp - ora 45 anni - era stato ingiustamente condannato per l'omicidio di una 18enne nel 1996. Il risarcimento disposto da un accordo transattivo, approvato dal consiglio comunale della cittadina. Il caso riaperto grazie alle insistenze della madre della ragazza uccisa, che non era convinta delle prove e del verdetto. Il vero assassino incastrato dal Dna su una cicca di sigaretta .

Il caso riaperto grazie alla madre della ragazza uccisa

A far riaprire il caso era stata la madre della ragazza, che aveva insistito con gli investigatori per fare un'altra indagine, alla luce dei progressi nell'analisi del Dna - ancora agli albori della scienza investigativa nel 1996, quasi trent'anni fa - le nuove prove raccolte, collegavano al crimine un altro uomo, Brian Leigh Dripps Sr., che alla fine ha confessato l'omicidio e si è dichiarato colpevole nel febbraio del 2021, di omicidio e stupro.

L'uomo è stato condannato all'ergastolo nel giugno 2021, scagionando - dopo 20 anni di prigione - Christopher Tapp.

Le scuse del sindaco della città

In una lettera - tre giorni prima che il consiglio comunale approvasse il risarcimento - il sindaco di Idaho Falls, Rebecca Casper, si è scusato con Tapp per "il ruolo della città nella sua condanna ed incarcerazione". Il sindaco ha dichiarato che "sperava che l'accordo e le scuse, avrebbero contribuito a portare alla chiusura del caso: oltre all'accordo - così Rebecca Casper - la città si impegna a rivedere le sue politiche, le procedure e la formazione relative agli interrogatori di custodia, per prevenire il ripetersi di ciò che è accaduto".

In una dichiarazione all'Associated Press, Tapp, oggi 45enne ha detto: “Nessuna somma in dollari potrebbe mai compensare gli oltre 20 anni della mia vita, trascorsi in prigione per crimini che non ho commesso: tuttavia, l'accordo mi aiuterà ad andare avanti con la mia vita".

La dinamica dell'omicidio:

Il 13 giugno 1996, Angie Dodge stava dormendo quando il suo assassino - Brian Dripps - era entrato nel suo appartamento, violentandola e poi quasi decapitandola con un coltello. Il suo omicidio era rimasto irrisolto per quasi un anno, fino a quando un'amico della 18enne fu arrestato per uno stupro - non correlato - con una dinamica simile di aggressione con coltello. Tapp - all'epoca 20enne - era amico dell'uomo, e fu subito sospettato dagli investigatori. Secondo i rappresentanti dell'Innocence Project - una onlus statunitense che si occupa di scovare e ribaltare le ingiuste condanne nel paese - gli investigatori avevano minacciato Tapp, dicendogli che sarebbe stato condannato a morte, offrendogli l'immunità se avesse confessato di aver ucciso la ragazza, convincendolo alla falsa confessione (che in seguito l'uomo aveva cercato, invano, di ritrattare).

Anche i legali di Tapp, nel processo, avevano sostenuto che i funzionari di polizia "lo avevano manipolato psicologicamente per farlo confessare".

Nonostante le prove del Dna raccolte al tempo sulla scena del crimine, non corrispondessero alle sue, il 20 enne fu condannato all'ergastolo per omicidio e stupro nel maggio del 1998.

Il vero assassino incastrato da una sigaretta lasciata sul luogo del delitto

Con la riapertura delle indagini, un genetista ha creato un nuovo profilo del Dna ritrovato sulla scena del crimine trent'anni fa, formando un "albero genealogico di potenziali sospetti", che ha portato gli investigatori fino a Brian Dripps, il vero omicida: all'epoca vicino di casa di Angie Dodge. Da un mozzicone di sigaretta scartato da Dripps, la polizia ha trovato una corrispondenza con il Dna trovato in casa della ragazza.