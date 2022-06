Usa, accoltellamento in aeroporto San Francisco: 3 feriti e un arresto

Tre persone sono state ferite all'interno dell'aeroporto internazionale di San Francisco, in California, prima che il sospetto assalitore fosse arrestato. Attorno alle 18, un uomo nell'area di pre-sicurezza ha aggredito i passeggeri, causando loro tagli e ferite superficiali, hanno riferito le autorità. Nessuna persona è in grave condizioni e il traffico aereo non ha subito variazioni. Un giornalista di KTVU-TV ha riferito che la polizia ha recuperato un'arma da taglio sulla scena dell'attacco. Il movente non è noto.