Usa, avvocato del governo di Manila ucciso a Filadelfia in un uber

Un avvocato che lavora per il governo filippino è stato ucciso a colpi d'arma da fuoco sabato notte mentre era in un uber con la madre a Filadelfia, dove i due si trovavano in vacanza. Lo riferisce la polizia. La vittima è John Albert Laylo, 36 anni, mentre la madre è rimasta lievemente ferita dalle schegge delle pallottole.

Secondo una prima ricostruzione, il killer era a bordo di un'auto, e dopo essersi avvicinato prima da dietro e poi sul lato guidatore ha esploso almeno 15 proiettili. Uno ha colpito alla nuca il legale, che è stato dichiarato morto dopo essere giunto in ospedale. La polizia sta indagando ma non ha ancora riferito altri dettagli, neppure se Laylo è stato centrato perchè era un obiettivo o un innocente passante.