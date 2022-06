Usa, consegnati a Kiev i primi sistemi missilistici Himars dotati di una gittata di 80 km

Il ministro ucraino ringrazia “il collega e amico americano segretario della Difesa Lloyd Austin per queste potenti armi”. Il post su Twitter continua con una minaccia per i russi: “L’estate sarà calda per gli occupanti russi. E l’ultima per alcuni di loro”

Non sappiamo il numero esatto dei mezzi forniti all’esercito ucraino, ma sappiamo che fanno parte del nuovo stanziamento che lo stesso Biden ha promesso a Zelensky, che dovrebbe essere completato nei prossimi giorni.