La Corte Suprema USA stabilisce che per andare in giro armati non serve un valido motivo

New York adottava una delle leggi più restrittive degli Stai Uniti sull'utilizzo delle armi. Benché comprarle e detenerle sia abbastanza facile come nel resto degli Usa, andarci in giro in città richiedeva una ulteriore certificazione che riconoscesse valido il motivo per cui farlo, dalla sicurezza personale al trasporto valori ad esempio. Era una legge molto datata di cui la parte della città legata al partito democratico andava molto fiera , aggiornata nell'era del sindaco di origini italiane Mario Cuomo .

Con sei voti a favore e tre contrari, la Corte Suprema boccia le stringenti regole vigenti a New York sulle armi schierandosi di fatto a sostegno del Secondo Emendamento. I saggi hanno stabilito che la "giusta causa" prevista a New York per le armi viola la costituzione perché il "Secondo Emendamento protegge i diritti degli individui diportare un'arma con sé fuori casa per autodifesa". La norma di New York bocciata prevedeva appunto la necessità di avere una licenza per portare un'arma in pubblico. La decisione apre di fatto la strada alla possibilità che un maggior numero di persone possano legalmente portare armi in strada nelle maggiori città.

La Corte Suprema ha bocciato le restrizioni in vigore a New York, che vietano il porto d'armi al di fuori della propria abitazione. Le restrizioni erano in vigore da oltre un secolo. Si tratta del secondo pronunciamento della Corte in oltre un decennio in materia di Secondo Emendamento e diritto alle armi. Di fatto, la Corte ha sancito il diritto al porto d'armi al di fuori delle abitazioni private.