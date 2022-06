Covid: L'agenzia federale di controllo della sanità pubblica approva il vaccino per i piccolissimi

In Usa i Centers for Disease Control and Prevention, l'agenzia federale di controllo della sanità pubblica, ha raccomandato i vaccini Covid-19 per i bambini più piccoli, quelli dai 6 mesi ai 5 anni. E il presidente Joe Biden ha definito la novità "un passo monumentale" nella lotta contro il virus.

I genitori dovrebbero poter cominciare a vaccinare i figli già da martedì. Le autorità di regolamentazione federali hanno autorizzato il vaccino Moderna per i bambini di età compresa tra 6 mesi e 5 anni e il vaccino Pfizer-BioNTech per bambini di età compresa tra 6 mesi e 4 anni. Quest'ultimo era già disponibile da novembre per i bambini dai 5 anni.

Tutti i bambini di età pari o superiore ai 6 mesi, compresi quelli che sono già stati contagiati dal Covid-19, dovrebbero ricevere un vaccino contro il Covid, ha fatto sapere in una nota Rochelle P. Walensky, direttrice dei Cdc.