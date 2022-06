Usa: Bambino di 2 anni uccide il padre con una pistola lasciata incustodita in casa

Un bambino di due anni ha ucciso il padre facendo partire un colpo da un'arma lasciata incustodita dai suoi genitori. Secondo la ricostruzione dei fatti delle autorità della Florida, la polizia ha trovato la madre del piccolo, Marie Ayala, intenta a praticare un massaggio cardiaco al padre, Reggie Mabry, che appariva ferito da un colpo di arma da fuoco.

L'uomo, di 26 anni, è successivamente deceduto all'ospedale. A raccontare agli inquirenti che la responsabilità della morte sarebbe da addossare al bambino sarebbe stato il fratello appena più grande, di tre anni. L'arma si trovava in una sacca che la vittima aveva lasciato incustodita e il figlio, dopo averla trovata, avrebbe premuto il grilletto in direzione del padre che si trovava in quel momento intento a giocare a un videogioco. La madre è ora accusata di omicidio colposo per grave negligenza e possesso di armi e munizioni.