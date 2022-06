Usa: La Nasa annuncia, indagheremo sugli Ufo

La Nasa indagherà sugli Ufo. L'ente spaziale Usa ha annunciato l'avvio di una ricerca scientifica sugli avvistamenti di oggetti volanti non identificati, distinta da un'analoga ricerca sul fenomeno lanciata dal Pentagono. Obiettivo dello studio, che dovrebbe concludersi nell'arco di nove mesi, è quello di migliorare la sicurezza aerea, e al contempo comprendere meglio la natura degli oggetti avvistati, che nel linguaggio del governo Usa vengono definiti 'Uap' (unmanned aerial phenomena).

"La Nasa ha una posizione privilegiata per affrontare gli Uap", ha detto Daniel Evans, uno dei responsabili Nasa della ricerca. "Chi meglio di noi può utilizzare il potere dei dati e della scienza per capire costa sta accadendo nei nostri cieli?", ha aggiunto. La Nasa prevede di arruolare per la ricerca alcuni dei migliori scienziati ed esperti di aeronautica del Paese.